4 aydır kapalı Artvin Ardanuç-Ardahan karayolu açılıyor

İHA

25 Kasım 2024 tarihinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle Ardanuç-Ardahan karayolu ulaşıma kapanmıştı. O günden bu yana, Karayolları 102. ve 183. Şube Şefliği ekipleri, yaklaşık 45 kilometrelik yolu açabilmek için özverili bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Çift yönlü yürütülen çalışmalar, ağır kış şartları altında büyük bir zorlukla ilerliyor. Özellikle yüksek rakımlı geçitlerde kar kalınlığının 1,5 metreyi aşması, işleri daha da güçleştiriyor.

EKİPLER 10 GÜNDÜR YOLU AÇMAYA ÇALIŞIYOR

Mart ayı sonlarına kadar süren yoğun kar yağışı ve tipi, yol açma çalışmalarında önemli bir gecikmeye neden oldu. Ayrıca, çığ riski nedeniyle ekipler, bazı bölgelerde kontrollü müdahale yaparak güvenlik önlemleri alıyor. Karayolları ekipleri, özel donanımlı kar küreme araçları ve iş makineleriyle, zorlu hava koşullarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, 10 gündür süren çalışmanın 5 gün içinde tamamlanarak yolun çift yönlü trafiğe açılmasının planlandığını belirtti. Ancak, hava şartlarındaki olumsuzluklar göz önüne alındığında, sürecin uzama ihtimali de göz ardı edilmedi.

SÜRÜCÜLER, ALTERNATİF YOLLARA YÖNLENDİRİLİYOR

Ekipler, bölge halkı ve sürücülere alternatif güzergahların kullanılmasını tavsiye ederken, yol açıldığında çığ riski ve kötü hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

Ardanuç-Ardahan karayolunun tekrar ulaşıma açılması, bölgedeki ulaşımın rahatlamasını ve uzun süredir kapalı olan yolun yeniden trafiğe kazandırılmasını sağlayacak.