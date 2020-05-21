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    Bursa'da orman yangını

    İnegöl ilçesi kırsal Eymir Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince söndürülürken, 10 dönüm ormanlık alan küle döndü.
    • DHA
    • 21.05.2020 - 22:22
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    Bursa'da orman yangını

     

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Eymir Mahallesi girişindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

    Yangını fark eden çevredekiler kendi imkanlarıyla alevlere müdahale ederken, Orman İşletme Müdürlüğü ve İtfaiye ekiplerine de haber verildi.

    10 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

    Mahalle sakinleri ve ekipler, rüzgarın da etkisiyle  büyüyen alevleri müdahale ederek söndürdü. Yangında 10 dönümlük alanda zarar oluştuğu öğrenildi.
    Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

    İnegöl'de orman yangını -1

    İnegöl'de orman yangını -2

    İnegöl'de orman yangını -3

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