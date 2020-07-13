Dolar
6.8643
0.0451%
Euro
7.7858
0.3182%
Altın
1807
0.4681%
Borsa
114808.56
0%
G. Altın
398.452
0.3761%
Bitcoin
63660.44
0.0254%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    6 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

    Adana merkezli 6 ilde ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • AA
    • 13.07.2020 - 08:24
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    6 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Adana, Karaman, Ankara, Yozgat, Mersin, Kocaeli ve İstanbul'da adresleri tespit edilen zanlılara yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen, ardışık, ankesörlü ve büfe arama kaydıyla haklarında ifade beyanları bulunan 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    6 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı #1

    EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜLDÜ

    Aralarında meslekten ihraç edilen polislerin yanı sıra aktif görev yapan hemşirelerin de bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

    Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    6 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı #2

    Görüş Bildir