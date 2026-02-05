6 Şubat Cuma okulların tatil edildiği iller: Valilikler tek tek duyurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’yi derinden sarsan 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümüne yaklaşılırken, deprem bölgesindeki illerde hazırlıklar ve anma programları hız kazandı.

Bu kapsamda öğrenciler, veliler ve kamu çalışanları da 6 Şubat 2026 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini ve resmi tatil uygulaması olup olmayacağını merak ediyor.

Valiliklerden peş peşe gelen açıklamalarla birlikte bazı illerde eğitim-öğretime ara verildi.

İşte 6 Şubat 2026 Cuma günü okulların tatil edildiği iller:

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Valiliği, anma programları ve beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle 6 Şubat 2026 Cuma günü il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca zorunlu hizmetler dışında kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi.

Hatay

Hatay Valiliği, deprem yıl dönümü kapsamında il genelinde bulunan tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 6 Şubat 2026 tarihinde eğitim öğretime ara verileceğini açıkladı.

Malatya

Malatya Valiliği, anma etkinlikleri ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Gaziantep

Gaziantep Valiliği, kabir ziyaretleri ve düzenlenecek programlara katılımı kolaylaştırmak amacıyla 6 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini belirtti. Anma törenlerine katılacak kamu personelinin ise idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Osmaniye

Osmaniye Valiliği, yoğunluk beklentisi ve anma programları nedeniyle il genelinde tüm kademelerde okulların 1 gün tatil edildiğini açıkladı. Kamu çalışanları için de idari izin uygulanacağı duyuruldu.