Antalya'nın Alanya ilçesinde yazdan kalma günler

Yurt genelinde etkili olan kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, Antalya'nın turistik ilçesi Alanya yazdan kalma günler yaşıyor.

Hava sıcaklığının 15 dereceye kadar ulaştığı Alanya'nın Kleopatra plajında deniz suyu sıcaklığının da aynı seviyelerde seyretmesini fırsat bilen bazı vatandaşlar denize girerek yüzdü.

VATANDAŞLAR GÜNEŞLİ HAVANIN TADINI ÇIKARDI

Sahile gelenlerin bir kısmı güneşli havanın tadını çıkarırken, bazı vatandaşlar ise oltalarıyla balık tutarak vakit geçirdi.

Sahilde yoğunluk oluşturan vatandaşlardan kimileri aileleriyle birlikte yürüyüş yapmayı tercih ederken, çocuklarıyla oyun oynayan aileler de dikkat çekti.

YAZDAN KALMA GÜNLER

Türkiye'nin birçok kentinde karla mücadele sürerken, Alanya'da yaşanan bu görüntüler kış mevsiminde adeta yazdan kalma günleri hatırlattı.

"BU HAVA HEDİYE GİBİ BİR ŞEY"

Alanya'da güzel havanın tadını çıkarmak için Kleopatra plajına gelen Zeliha Sözlü (24), ‘'Çoğu ülke şu an kışı yaşıyorken, bizim bu şekilde güzel bir havada yaşamamız hediye gibi bir durum. Kışın soğukta donmaktansa burada bu şekilde denizin keyfini çıkarıp, yüzmek daha keyifli oluyor'' dedi.