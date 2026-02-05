Ehliyet alacaklara müjde: SRC sınavında uygulamalı sınav kalktı, baraj düştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticari araç sürücülerini yakından ilgilendiren SRC belgesi sınavlarında yeni bir döneme girildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan “Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim Kursları” yönetmeliğiyle birlikte, yeterlilik sürecinde önemli değişiklikler yapıldı.

1 Mayıs’tan itibaren SRC belgesi için yapılacak sınavların yetkisi ÖSYM’ye devredildi.

Kamyon ve otobüs şoförlerinin yanı sıra motokuryeler de yeni sisteme dahil edildi.

UYGULAMALI SINAV KALKTI, BARAJ DÜŞÜRÜLDÜ

Merkezi ortak sınavda yalnızca teorik bilgiler ölçülecek ve uygulamalı sınav uygulamasına son verilecek.

Yazılı sınavda başarı barajı da aşağı çekilerek 70’ten 60’a indirildi. Yeni sisteme göre 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecek.

Ayrıca kursiyerlere tanınan sınav hakkı artırılarak dört yerine sekiz deneme imkanı sunulacak.

KURS SAYILARI ARTTI, HAKLAR GENİŞLİYOR

Yeni düzenlemeler kapsamında motokuryelerin de kapsama alınmasıyla birlikte kurs kontenjanlarında artışa gidildi. Yetkililer, yaşanabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla nüfus kriterine göre açılabilecek kurs sayısını yükseltti.

Öte yandan hastalık, hamilelik ve askerlik gibi geçerli mazeretleri bulunan kursiyerlere, gerekli belgeleri sunmaları şartıyla kayıt dondurma hakkı tanınacak.

Eğitim ve sınavların ise grup onay tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde tamamlanması zorunlu olacak.

Kurs ücretleri her yıl ocak ayında valilik bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından belirlenecek.