Erdoğan: Sağlık yatırımlarının kıymeti salgında anlaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin eleştirdiği sağlık yatırımlarının salgında en çok istifade edilen tesisler olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni’nde bir konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Koronavirüs salgını sosyal devlet anlayışının değerini ortaya koydu. Hiçbir vatandaşımızı hastane kapısından geri çevirmedik, hiçbir hastanın tedavisini ihmal etmedik.

Muhalefetin sürekli eleştirdiği, 'gereksiz' dediği sağlık yatırımlarımızın kıymeti salgın döneminde çok iyi anlaşılmıştır.

Bugüne kadar 150 ülke ve 6 uluslararası kuruluşun sağlık malzemesi desteği talebini biz karşıladık

Şehir hastanelerimiz salgın döneminde en çok istifade ettiğimiz, en çok gurur duyduğumuz sağlık tesislerimizden biri oldu.

Hiçbirimizin ihmalkar davranarak ne kendimizin ne de sevdiklerimizin sağlığını riske atma lüksü yoktur.

Yurt dışında bulunan 90 binden fazla vatandaşımızı, kurduğumuz hava, kara ve deniz köprüleriyle ülkemize getirdik."







AYRINTILAR GELECEK..