83 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2023 yılına kadar korunan alanı yüzde 17 seviyesine çıkaracaklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kesin korunacak hassas alanlar konusunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda son iki yılda 83 ayrı bölgeyi 'kesin korunacak hassas alan' ilan ettiklerini belirterek, "Böylece çivi bile çakılamayacak alan yüz ölçümünü 576 milyon metrekareye çıkardık." dedi.

Ülkenin yüzölçümünün yüzde 10'unu korunan alan haline getirdiklerini aktaran Kurum, 2023 yılına kadar bu oranı yüzde 17 seviyesine çıkaracaklarını söyledi.

"DOĞAL ALANLARI KORUMA ALTINA ALIYORUZ"

Kurum'un açıklamaları şöyle:

"Çocuklarımıza, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak adına; iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini önlemek, hayvan, bitki ve endemik türleri korumak, ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızı muhafaza etmek için çalışıyor, birçok doğal alanı korumamız altına alıyoruz.





204 YENİ MİLLET BAHÇESİ, 22 EKOLOJİK KORİDOR...

2018 yılında 16 olan 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' sayısını 18’e çıkardık. 8 sulak alan, 3 tabiat anıtı, 1 milli parkımız korunan alan olarak tescil edildi. 204 yeni millet bahçesi, 22 ekolojik koridor, binlerce kilometre yeşil yaya yolu ve bisiklet yolu yapıyoruz.

2023 HEDEFİ

Son 2 yılda 83 ayrı bölgeyi 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan ettik. Böylece çivi bile çakılamayacak alan yüz ölçümünü 576 milyon metrekareye çıkardık. Ülkemiz yüzölçümünün yüzde 10'unu korunan alan haline getirdik. 2023 yılına kadar bu oranı yüzde 17 seviyesine çıkaracağız."