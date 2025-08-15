90’lı yıllara ait bu oyuncak ev fiyatına satılıyor

Pokémon kart oyunu ilk olarak 1996 yılında Japonya’da piyasaya sürüldü.

Üç yıl gibi kısa bir sürede tüm dünyaya yayılan oyun, özellikle 1999–2000 yıllarında Türkiye’de de büyük bir heyecan yarattı.

Sokaklar, parklarda çocuklar ellerinde Pokémon kartlarıyla arkadaşlarına meydan okuyor, kartların sahip olduğu hasar puanları ile birbirleriyle rekabet ediyordu.

Ancak zamanla bu kartlar sadece oyun aracı olmanın ötesine geçti. Günümüzde koleksiyoncular için en önemli kriter, kartın nadirliği ve tarihi değeri.

Orijinal ve nadir kartlar, ambalajında veya iyi korunmuş durumda ise açık artırmalarda astronomik fiyatlarla alıcı bulabiliyor.

FİYATLARI DUDAK UÇUKLATIYOR

Örneğin 2022 yılında, nadir bir Charizard kartı 420 bin dolara satıldı. New Jersey merkezli müzayede evi Goldin’in popüler kültür uzmanı Peter Petipas, benzer kartların geçen yıl yaklaşık 200 bin dolara alıcı bulduğunu belirtti.

Dünyanın en pahalı Pokemon kartı rekoru ise YouTube yıldızı Logan Paul’un elinde. 23.6 milyon abonesi olan içerik üreticisi, 5 milyon 275 bin dolara (yaklaşık 199 milyon 757 bin TL) satın aldığı kartla bu unvanı kazandı.

Söz konusu kart, 1998’de Pokemon dünyasında düzenlenen bir kart tasarım yarışmasını kazanan yalnızca 39 kişiye gönderilmiş, dünyanın en nadir Pokemon kartı olarak kabul ediliyor. Logan Paul kartı özel olarak tasarlanmış bir kolyeye yerleştirdi.

Ancak her Pokemon kartı bu kadar değerli değil. Pokemon Company, yılda ortalama altı kez yeni kart setleri çıkarıyor ve bu paketler genellikle 3.99 sterlin (198 TL) gibi uygun fiyatlarla satılıyor.

Kartlar üretim sayılarına göre sınıflandırılıyor. Sık üretilen kartlarda daire simgesi, nadir olanlarda ise yıldız simgesi bulunuyor. Yine de modern setlerde bile bazı kartlar 2 bin sterlin (yaklaşık 99 bin TL) değerine ulaşabiliyor.