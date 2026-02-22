Abdülaziz Bayındır’dan sahur açıklaması: Diyanet'in ezanı okununca kalkın

11 ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’in gelmesiyle birlikte oruç süresi ve sahur vaktine ilişkin tartışmalar bir kez daha gündeme taşındı.

Özellikle imsak vaktinin başlangıcı ve sahur saatlerine yönelik farklı görüşler, Ramazan ayının ilk günlerinden itibaren kamuoyunda yeniden konuşulmaya başlandı.

"SAHUR YEMEĞİNE, DİYANET’İN EZANINI DUYDUĞUNUZ ZAMAN KALKIN"

İlahiyatçı Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır, sahur vaktine ilişkin yaptığı açıklamada, sahur yemeği için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ezanının beklenmesi gerektiğini söyledi.

Bayındır şu cümleleri kurdu:

"Sahur yemeğine, Diyanet’in ezanını duyduğunuz zaman kalkın. Ondan önce sahur yemeği yemeyin. Ufuk boyunca beyaz bir çizgi oluşuncaya kadar yemeye içmeye devam edeceksiniz. Kime göre? Size göre. Ufuk sizin karşınızdaysa oturur bakarsınız. Değilse bakanlardan öğrenirsiniz, ya da hesap buna göre yapılır. Bugün İslam aleminin çok büyük bir bölümünde sahur yemeğine kalkma vaktinde oruca başlanıyor. Diyanet'e o kadar çok söylememize, defalarca ispat etmemize rağmen kabul ettiremiyoruz."