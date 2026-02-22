Esenler’de Ramazan coşkusu: Davutpaşa Caddesi ışıl ışıl oldu

11 ayın Sultanı Ramazan’ın gelişi, İstanbul’da büyük bir coşkuyla karşılanırken, bu atmosferin en dikkat çekici adreslerinden biri Esenler oldu.

"ESENLER BU RAMAZAN BİR BAŞKA GÜZEL"

Esenler Belediyesi tarafından Davutpaşa Caddesi’nde kurulan ışıl ışıl Ramazan süslemeleri, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşarak caddeyi adeta görsel bir şölene dönüştürdü.

Farklı ilçelerden gelen çok sayıda kişi Ramazan’ın manevi atmosferini yerinde yaşadı.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Göksu paylaşımına, “Esenler… Bu Ramazan bir başka güzel…” notunu düştü.