Ahmet Çakar: Galatasaray’ın iptal edilen golünde ofsayt var

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Galatasaray karşılaştı.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık galibiyetiyle son buldu.

GALATASARAY'IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan maçın 49. dakikasında Galatasaray, Noa Lang’ın pasında savunma arkasına sarkan Sacha Boey’in şutunda kaleciden dönen topu Leroy Sane’nin tamamlamasıyla golü buldu.

Ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonu yeniden izleyen hakem Atilla Karaoğlan ofsayta karar verdi.

AHMET ÇAKAR: HEM OFSAYT HEM FAUL VAR

Tartışmalı pozisyonu, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar SkySpor'a değerlendirdi.

Galatasaray’ın iptal edilen golünde kararın doğru olduğunu savunan Çakar şöyle dedi:

"Bu gece VAR odası destan yazdı. Çok doğru bir anda, çok önemli bir anda, çok açık kitaplarda, böyle bir ofsayt nasıl olunur örneği olarak FIFA'da kasete koyulabilecek doğru bir karar verildi. Golün iptal edilmesi yüzde yüz doğru karardı. Sane topa vuruyor, iki Galatasaraylı oyuncu şeklen ofsaytta. Buna ofsayt değil diyen adamla sabaha kadar tartışırım, hem ofsayt hem faul var."