Abdulkadir Uraloğlu: Üçlü pist operasyonları ile bir yılda 50 bin ton karbon salımı önlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 17 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda başlayan Eş Zamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonları (TRO) hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin Üçlü Pist Operasyonu'nu Avrupa'da uygulayan ilk ülke olduğuna dikkati çekti.

"TRO'NUN BAŞARIYLA UYGULANMASI AVRUPA HAVACILIĞINDA DÖNÜM NOKTASIDIR"

Uraloğlu şu açıklamada bulundu:

"Üçlü Pist Operasyonları'nın başarılı bir şekilde uygulanması, Avrupa havacılığı için dönüm noktası niteliğindedir. Devlet Hava Meydanları İşletmesi hava trafik kontrolörlerimizin disiplinini, yenilikçiliğini, ekip çalışmasını ve tüm proje ortaklarının koordineli çabasını yansıtmaktadır."

"UÇUŞ MESAFELERİNDE YÜZDE 21 İYİLEŞME GERÇEKLEŞTİ"

Bakan Uraloğlu, Üçlü Pist Operasyonlarının İstanbul Havalimanı'nın genel kapasitesini artırmada önemli bir kilometre taşı olduğunu dile getirerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Operasyon, yoğun saatlerde trafiği yönetmede yüksek esneklik ve verimlilik sağladı.



Bunun sonucu olarak 29 Kasım 2025'te bir saatte 78 iniş, 2 Temmuz 2025'te ise bir saatte 81 kalkışı başarıyla gerçekleştirerek rekorlara imza attık.



78 inişe ilişkin analizlerimizde ise iniş başına ortalama yaklaşık 40 deniz mili mesafe tasarrufu sağlandığını ve uçuş mesafelerinde yüzde 21 oranında iyileşme gerçekleştiğini tespit ettik.

"YILLIK BAZDA 50 BİN TON KARBON SALINIMI ÖNLENDİ"

Bakan Uraloğlu, söz konusu analizin operasyonel esnekliğin daha kısa rotalara ve İstanbul Terminal Kontrol Sahası’nda iyileştirilmiş trafik akışı yönetimine imkan tanıdığını ortaya koyduğunu dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, tipik bir dar gövdeli uçak üzerinden yapılan hesaplamalara göre, yaklaşma aşamasında sağlanan yaklaşık 30 deniz mili mesafe kısalmasının uçuş başına ortalama 352 kilogram yakıt tasarrufu ve bin 112 kilogram karbondioksit emisyon azaltımı sağladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kazanımlar yıllık bazda yaklaşık 50 bin ton karbon salımının önlenmesi anlamına geliyor. Bu da yaklaşık 2,2 milyon ağacın yıllık karbon tutma kapasitesine eşdeğer bir çevresel fayda demek."

"TAKSİ SÜRELERİ KISALDI"

Bakan Uraloğlu, üçlü pist operasyonlarının yalnızca havadaki kazanımlarla sınırlı kalmadığını, yer hareketlerinde de önemli verimlilik sağladığını belirterek şöyle devam etti:

Uçakları kapılarına en yakın pistlere yönlendirerek taksi sürelerini ciddi şekilde azalttık.



Yapılan analizler, iniş yapan uçaklarda taksi sürelerinin ortalama yüzde 10,2, kalkışlarda ise yüzde 2,8 oranında kısaldığını; buna bağlı olarak yakıt tüketiminde yüzde 6,6 ile yüzde 14,4 arasında düşüş sağlandığını gösteriyor.

Bu iyileşmelerin doğrudan zamanında performans oranına (OTP) da yansıdığını ifade eden Uraloğlu, 2025 yılında İstanbul Havalimanı'nın yüzde 80,72 zamanında performans oranına ulaştığını, bu oranın yüzde 71,2 olan Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleştiğini vurguladı.

2053 NET SIFIR EMİSYON HEDEFİNE KATKI

Bakan Uraloğlu, üçlü pist operasyonlarının İstanbul Havalimanı'nın 2053 net sıfır emisyon hedefi açısından önemli bir rol üstlendiğini belirterek, şu sözleri kullandı:

"Hem havada kat edilen mesafeyi hem de yerdeki taksi sürelerini azaltarak yalnızca kapasiteyi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda karbon emisyonlarını da sistematik şekilde düşürüyoruz. Tasarruf edilen her deniz mili, sürdürülebilir havacılık hedeflerimize atılmış somut bir adım anlamına geliyor."