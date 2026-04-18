Hakkari'de heyelan yolu kapattı, nişan konvoyu halayla moral buldu

Hakkari-Van kara yolunda Akçalı köyü mevkiinde meydana gelen heyelan, ulaşımı durma noktasına getirdi. Yolda biriken toprak ve taşlar nedeniyle trafik tamamen kapanırken, birçok araç ilerleyemedi.

NİŞA YOLCULUĞU YARIM KALDI

Van’da düzenlenecek bir nişan törenine gitmek üzere Hakkari’den yola çıkan bir aile de heyelan nedeniyle yolda kaldı. Uzun araç kuyrukları oluşurken konvoydakiler yolun açılmasını beklemek zorunda kaldı.

BEKLEYİŞİ HALAYLA RENKLENDİRDİLER

Bekleyişin uzaması üzerine konvoyda bulunan kadınlar ve gençler moral bozmamak için müzik eşliğinde halay çekti. Yol ortasında ortaya çıkan bu renkli görüntüler, çevrede bekleyen diğer vatandaşların da ilgisini çekti.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Cep telefonlarıyla kaydedilen eğlenceli anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, zorlu yol şartlarına rağmen moralin yüksek tutulduğu anlar olarak beğeni topladı.