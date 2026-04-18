Havran Barajı doldu, zeytin üreticisinin yüzü güldü

Balıkesir’in Havran ilçesinde kış boyunca etkili olan yağışlar, Havran Barajı’nda doluluk seviyesini önemli ölçüde artırdı. Tam kapasiteye yaklaşan baraj, bölgedeki tarımsal üretim için umut oldu.

ZEYTİNLİKLER İÇİN CAN SUYU

Havran Barajı, Edremit ve Burhaniye başta olmak üzere Körfez bölgesinde yaklaşık 36 bin dekar tarım arazisini suluyor. Özellikle zeytinlikler için kritik öneme sahip olan baraj suyu, üreticilerin verim beklentisini yükseltti.

SU SEVİYESİ YOLLARA YAKLAŞTI

Doluluk oranının artmasıyla birlikte baraj sularının bazı noktalarda Edremit–Balıkesir karayolu seviyesine kadar yükseldiği görüldü. Bölge sakinleri, son yılların en dolu dönemlerinden birinin yaşandığını ifade etti.

ÇİFTÇİLERDEN "BEREKET" YORUMU

Bölge çiftçilerinden Ali Talay, barajdaki doluluğun sevindirici olduğunu belirterek, “Son yıllarda kuraklık nedeniyle bu seviyelere ulaşamıyordu. Bu yıl tablo çok iyi. Zeytin kalitesi de olumlu etkileniyor. Bereketli bir sezon bekliyoruz” dedi.

Barajdaki su seviyesinin artmasıyla birlikte Körfez bölgesinde hem verim hem de kalite beklentisi güçlendi. Üreticiler, suyun düzenli kullanımıyla tarımsal üretimde daha verimli bir sezon hedefliyor.