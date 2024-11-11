Açıklandı! İşte Türkiye'de en yüksek ölüm sebebi...

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Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ölüm sayısı 2022'de 505 bin 269 iken 2023'te yüzde 4,1 yükselerek 525 bin 814 olarak belirlendi.

Ölen kişilerin yüzde 53,9'unu erkekler, yüzde 46,1'ini kadınlar oluşturdu.

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2022'de binde 5,9 iken 2023'te binde 6,2'ye yükseldi.

Kaba ölüm hızı en yüksek il, 2023'te binde 18 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 17,1 ile Hatay, binde 14,8 ile Kahramanmaraş, binde 10,6 ile Kastamonu izledi.

Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,3 ile Şırnak olurken, bu ili binde 2,5 ile Hakkari, binde 3 ile Batman ve Van izledi.

İŞTE BİRİNCİ SEBEP

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2023'te yüzde 33,4 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 15 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 13,2 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti.

Deprem kaynaklı ölümlerin de yer aldığı dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler kaynaklı ölümlerin oranı geçen yıl yüzde 12,3 oldu.

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin yüzde 42,4'ünün iskemik kalp hastalıklarından, yüzde 24,1'inin diğer kalp hastalıklarından, yüzde 18,6'sının serebro-vasküler hastalıklardan kaynaklandığı belirlendi.

ÇANAKKALE ZİRVEDE

Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2023'te dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranı en yüksek il yüzde 50,2 ile Çanakkale oldu. Bu ili yüzde 45,6 ile Kırşehir, yüzde 44,7 ile Balıkesir, yüzde 43 ile Kırıkkale izledi.

Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranı en düşük iller ise yüzde 10,9 ile Adıyaman, yüzde 12,6 ile Hatay, yüzde 13,5 ile Kahramanmaraş, yüzde 27,8 ile Kilis şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA