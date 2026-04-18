İran'dan Hürmüz Boğazı için net uyarı: Yaklaşan hedef olur

Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın ABD ablukası süresince kapalı kalacağı, bu süre boyunca Basra Körfezi'nde bulunan gemilerinden yerlerinden kıpırdamaması gerektiği belirtildi.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Devrim Muhafızları, bölgedeki gemilerin Hürmüz Boğazı’na yaklaşmasının “düşmanla iş birliği” olarak değerlendirileceğini açıkladı.

Açıklamada, bu uyarıyı ihlal eden unsurların hedef alınacağı vurgulandı.

ABLUKA GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR

İran tarafı, ABD’nin İran gemileri ve limanlarına yönelik deniz ablukası uyguladığını ve bunun “ateşkes ihlali” anlamına geldiğini savundu. Bu gerekçeyle, Hürmüz Boğazı’nın İran kontrolünde “kapalı tutulacağı” mesajı verildi.

Devrim Muhafızları’nın açıklamasında, “Hiçbir gemi bulunduğu noktadan ayrılmamalı, boğaza yaklaşmak düşmanla iş birliği sayılır ve müdahale edilir” ifadeleri yer aldı.

"ABD ORDUSU GERİ ÇEKİLDİ"

İran Meclis başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD-İran müzakerelerine ve Hürmüz Boğazı’nın durumuna ilişkin ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

Kalibaf yayınlanan görüntülü açıklamasında İran halkına hitap ederek, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yürütülen müzakereler sırasında ABD ordusunun Hürmüz’de mayın temizliği çalışmaları başlattığına yönelik iddialara değindi.

Kalibaf, "Aziz İran halkı, Hürmüz Boğazı İslam Cumhuriyeti’nin kontrolündedir. ABD’nin mayın temizleme girişimine kararlı şekilde karşılık verdik ve bunu ateşkes ihlali olarak değerlendirdik. Durum çatışma aşamasına kadar geldi ancak düşman geri çekildi" dedi.

Kalibaf, müzakere heyetine ABD unsurlarının derhal geri çekilmesine yönelik çağrılarda bulunduklarını hatırlatarak, "İslamabad’da ABD heyetine, eğer onların mayın tarama gemisi bulunduğu yerden bir adım ileri giderse kesinlikle ateş açacağımızı söyledim. 15 dakika süre istediler, geri dönmeleri için talimat aldılar ve geri çekildiler" ifadelerini kullandı.

KALİBAF ABLUKAYI "DÜŞÜNCESİZLİK VE CEHALET" OLARAK NİTELEDİ

İran Meclis Başkanı, "Bugün boğazdan geçişler mümkünse, bunun nedeni boğazın kontrolünün bizde olmasıdır. Amerikalılar birkaç gündür abluka ilan ediyorlar; bu, düşüncesizce ve cehaletten kaynaklanan bir karardır. Başkaları Hürmüz Boğazı’ndan geçebilirken bizim geçemememiz mümkün değildir" dedi.

Kalibaf, "Eğer ABD ablukayı kaldırmazsa, Hürmüz Boğazı’ndaki geçişler kesinlikle sınırlandırılacaktır" ifadelerini kullandı.