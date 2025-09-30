Adalet Bakanlığı 1000 Hakim-Savcı Yardımcısı Alımı 2025: Başvuru tarihi belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada adalet hizmetlerinde yeni bir istihdam sürecinin başladığını duyurdu.

Erdoğan, daha önce 20 bin personel alımının başlatıldığını hatırlatarak, şimdi de 1000 hakim ve savcı yardımcısı alım sürecine geçildiğini belirtti.

Açıklamanın ardından adaylar, alım sürecine dair detayları merak etmeye başladı.

Peki, hakim-savcı yardımcılığı sınavı ne zaman yapılacak? Başvurular hangi tarihlerde alınacak?

HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI SINAVI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla 20 bin personel alım sürecini başlatmıştık. Şimdi de 1000 hakim-savcı yardımcısı alım sürecini başlatıyoruz.” dedi.

Hakim ve savcı yardımcılığı için ÖSYM tarafından yapılacak sınavın başvuru ve sınav tarihi henüz açıklanmadı. Takvim, ÖSYM tarafından ilan edilecek.

Sınav ilanı ve başvuru şartları ise Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün pgm.adalet.gov.tr adresi ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin resmi platformu isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden duyurulacak.

Adaylar, ÖSYM’nin açıklayacağı sınav takvimini bekliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Daha önceki alımlarda hakim-savcı yardımcısı başvuru koşulları şu şekilde açıklanmıştı:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1986 ve daha sonra olanlar sınavlara başvuru yapabileceklerdir)

Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1976 ve daha sonra olanlar sınava başvuru yapabileceklerdir)

c) Adlî yargı – Avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancıbir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

İdarî yargı adayları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukukfakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınavagirip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylarbakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

d) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

e) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecekvücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,

f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcıcezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

g) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.