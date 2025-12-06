Tatilciler baksın! Pegasus bu ülkelere 9 euroya uçuruyor…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Pegasus, BolBol üyelerine özel yeni bir kampanya başlattı.

5–7 Aralık 2025 tarihleri arasında satın alınacak biletlerde, 12 Ocak–28 Mart 2026 uçuş tarihli seçili yurt dışı hatlarında Light Paket biletler 9 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Kampanya kapsamında toplam 150.000 koltuk satışa çıktı.

Ayrıca Light Paket tercih eden yolcular, yalnızca 10 euro farkla Süper Eko paketine geçiş yapabiliyor.

Bu geçişle birlikte ekstra kabin bagajı (5 euro) ve 12 kg’lık uçak altı bagajı (5 euro) avantajlı şekilde eklenebiliyor.

KAMPANYANIN DETAYLARI

Kampanya kapsamında indirimli biletler yalnızca 5–7 Aralık 2025 tarihleri arasında satışta olacak.

Türkiye yerel saatine göre 5 Aralık saat 09.15’te başlayan satışlar, 7 Aralık saat 23.59’da sona erecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların bu süre içinde ödeme ve biletleme işlemlerini eksiksiz tamamlaması gerekiyor.

İndirimli fiyatlarla alınan biletler, 12 Ocak–28 Mart 2026 tarihleri arasındaki seçili yurt dışı uçuşlarında kullanılabilecek. Uçuş geçerliliği, 12 Ocak 2026 saat 00.01’den 28 Mart 2026 saat 23.59’a kadar olan tüm kampanya rotalarını kapsıyor.

Kampanyanın geçerli olduğu ülkeler



