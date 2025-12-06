Kokina çiçeği evde nasıl bakılır? Bu detay ömrünü uzatıyor…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Her yıl aralık ayında evlerimize renk katan kokina çiçeği, yeni yıl ruhunun en şık temsilcilerinden biri.

Yeni yıl yaklaşırken birçok kişi kokina çiçeğini almaya başladı. Ancak çoğu zaman birkaç gün içinde solmasıyla hayal kırıklığı yaratıyor.

Peki kokinayı evde uzun süre canlı tutmak neden bu kadar zor?

Uzmanlara göre işin sırrı tek bir kritik noktada saklı…

SUYA SAKIN KOYMAYIN

Yeni alınan kokinanın diğer çiçekler gibi vazoya suyla birlikte yerleştirilmesi, meyvelerin yumuşayıp dökülmesine, yaprakların çürüyormuş gibi görünmesine yol açıyor.

Çünkü kokina aslında kuru duracak şekilde hazırlanmış bir yılbaşı buketi.

Evde sergilemek için pencere önünü seçmek de çok doğru değil. Güneş ışığı meyvelerin rengini solduruyor, dalları kırılganlaştırıyor. Bu yüzden kokinayı serin, gölgeli bir köşeye koymak ideal.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta nem. Mutfak ve banyo gibi buharın yoğun olduğu yerlerde kokina çabucak deforme olabiliyor. En ideal yer oturma odasında hafif hava akışı olan sakin bir bölüm.

Kokina dik durunca çok daha uzun süre güzel kalıyor. Su koymadan sağlam bir vase ya da dekoratif bir sepet içinde saklamak yeterli.