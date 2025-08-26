Adana'da 5 kişinin öldüğü yolda vatandaşlar nöbette: Bu yolu acilen bitirin

18 Ağustos’ta Kozan-Kayseri yolu 41. kilometresinde, Marankeçili Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Engin Eldaş’ın kullandığı otomobil, virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Engin Eldaş, annesi Fatma Eldaş (42), Selvihan Balta, Duygu Yılmaz ve 8 aylık Defne bebek yaşamını yitirdi.

35 YILDIR TAMAMLANAMAYAN YOLA TEPKİLER

Kazanın ardından aile fertleri, Karayolları sorumluluğundaki yolun 35 yıldır yapılmadığını belirterek nöbet başlattı. Aileye, köy muhtarları da destek vererek, ölüm virajlarının önlem alınmasını ve yolun bir an önce tamamlanmasını talep etti. Yolun sağlıklı şekilde ulaşıma açılmasıyla, Akdeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan önemli bir ticaret güzergâhının da kazanılacağı vurgulandı.

MUHTARLARDAN YETKİLİLERE: "5 KİŞİ ÖLÜNCE SESİMİZ DUYULDU"

Salmanlı Mahalle Muhtarı İlyas Köse, yolun 35 yıldır tamamlanamadığını belirterek şunları söyledi:

Yetkililere sorduğumuzda cevap alamıyorduk. 5 kişiyi kaybettik, ondan önce de birçok kaza oldu. 5 kişi ölünce sesimiz duyuldu. Yolun yalnızca 40 kilometmesi tamamlandı, geri kalanı eski ve bariyersiz. Bu yol Mersin ve Adana limanlarından Kayseri’ye, İç Anadolu’ya bağlanan önemli bir ticari güzergâh.

"BİR MAKİNEYLE DÜZELTİLEBİLECEK VİRAJDA 5 KİŞİ ÖLDÜ"

Yukarı Keçili Mahalle Muhtarı Rafet Elbüken, yolun yıllardır tamamlanmamasına tepki göstererek şunları söyledi:

Mahallemizde 5 kişi bu yolda hayatını kaybetti. Siyasi bir mesele değil, bir makinenin bir günde düzeltebileceği virajda 5 kişi öldü. Yolun yapılmaması kabul edilemez. Yetkililerin hızla çözüm bulmasını ve bariyer konulmasını istiyoruz

"BU YOL ACİLEN YAPILMALI"

Yukarı Keçili’den Ercan Kaplan da yaşanan tehlikeleri anlatarak, şu ifadeleri kullandı: