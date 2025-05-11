DHA
Adana'da çocuğa şiddet..
Gündüz saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dedekorkut Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokakta yürüyen 8 yaşındaki H.İ.D. saldırıya uğradı.
FORMASINDAN TUTUP SÜRÜKLEDİLER
Çocuğun yanına elektrikli triportör ile yaklaşan 3 kişi, çocuğu üzerindeki Galatasaray formasından tutup, 2 metre sürükledikten sonra hızla uzaklaştı.
OLAY ANI KAMERADA
Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Ailenin şikayeti üzerine polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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