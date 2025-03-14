Adana'da aile hekimini çaydanlıkla darbeden sanığa tahliye

İHA

Adana'da yaşanan sağlıkta şiddet olayında yargı süreci sona erdi..

Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde oturan seyyar satıcı Seracettin Demirel, eşi Hori için işe giriş raporu vermediği gerekçesiyle 10 Eylül 2024'te Dumlupınar Sağlık Ocağı'na giderek aile hekimi Can Cevher Gürler ile tartıştı.

ÇAYDANLIKLA SALDIRDI

Seracettin Demirel, tartışma sırasında iddianamede yer alan iddialara göre, "Benim bunu dövmem gerekiyor, bu kaşınıyor" dedikten sonra odada eline geçirdiği çelik çaydanlıkla Dr. Gürler'in kafasına ve vücudunun değişik yerlerine vurdu.

"SEN BU RAPORU VERMEK ZORUNDASIN"

Yine iddianamede yer alan bilgilere göre Demirel, Dr. Gürler'i ölümle tehdit ettikten sonra, "Sen bu raporu vermek zorundasın. 150 bin lira maaş alıyorsun, devlet seni buraya neden gönderdi bilmiyorum, terbiyesiz. Seni buradan göndereceğim" diyerek hakaret ve tehditte bulundu.

Saldırı sonucu sol omzunda çıkık, kafatasında çatlak ve açık yaralar oluşan Dr. Gürler, Seyhan Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

15 YILA HAPSİ İSTENİYORDU

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, evine yapılan baskında yakalanıp tutuklanan Seracettin Demirel hakkında Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Kamu görevlisi tabibe karşı kasten silahla nitelikli yaralama, kamu görevlisi tabibe karşı alenen hakaret, kamu görevlisi tabibe karşı tehdit" suçlarından açılan davaya başlandı.

Duruşmaya, hakkında 'nitelikli yaralamadan' 9 yıl, 'hakaretten' 3 yıl 6 ay ve 'tehditten' 3 yıl olmak üzere toplam 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen tutuklu Seracettin Demirel ile müşteki Dr. Can Cevher Gürler ile sanığın avukatı ve Sağlık Bakanlığı avukatı katıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Sanık Seracettin Demirel savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

"EŞİM İŞ BAŞVURUSU İÇİN YENİDEN RAPOR İSTEDİ, VERMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Eşinin iş başvurusu yapmak için aile hekimi Can Cevher Gürler'den sağlık raporu talebinde bulunduğunu, ancak doktorun rapor yerine başka evrak verdiğini iddia eden Demirel, "Biz bu evrakla İşkur'a gittik, memur bize bu evrakın değil raporun olması gerektiğini söyledi. Tekrar eşimle sağlık ocağına gittik. Eşim, iş başvurusu için yeniden rapor istedi. Doktor rapor vermeyince ben içeri girdim. Doktor rapor veremeyeceğini söyleyip oda içinde bulunan içinde sıcak su bulunan çaycıyı benim üzerime doğru attı. Ben de çaycıyı tutup doktorun üzerine attım. Çaycının doktora değip değmediğini hatırlamıyorum. Kendisine hakaret ve tehditte bulunmadım." diyerek tahliyesini istedi.

DOKTOR: TARTIŞMA ÇIKTI, BANA VURDU

Dr. Can Cevher Gürler de sanıktan şikayetçi oldu. Sanık ile eşinin rapor için yanına geldiklerini belirten Gürler, nasıl darbedildiğini şöyle anlattı:

Ben sanığın eşine işin sınıfının ne olduğunun tanımlanması için evrak vermiştim. Bu yüzden aramızda sorun çıktı. Olay günü de eşi yine benden iş başvurusunda bulunmak için rapor istedi. Ben kendisine raporu tanzim edebilmem için yine işin niteliğinin belirlenmesi gerektiğini söylediğim sırada sanık muayene odasına girdi. Rapor tanzim etmemi istedi.



Tartışma çıktı. Bana vurdu, ben de müdahale ederek kendisini uzaklaştırdım. Daha sonra çaycının üst kısmını alarak benim baş kısmıma 2 defa vurdu, ben de müdahalede bulunmak için çaycının alt kısmını alıp üzerine doğru attım. Sonra odadaki sehpayı kaldırıp bana atmak istedi. Sanığın eşi ve sağlık ocağındakiler gelip araya girdi.

"DOKTOR ÇAYÇIYI EŞİMİN ÜZERİNE ATTI, EŞİM DE ÇAYCIYI DOKTORUN ÜZERİNE ATTI"

Daha sonra sanığın eşi Hori Demirel tanık olarak dinlendi. Hori Demirel, doktorun kendisine rapor vermeyeceğini söylemesi üzerine eşinin muayene odasına girdiğini belirterek, "Eşim ile doktor rapor yüzünden tartıştı. Doktor, eli ile eşime müdahalede bulunarak odadaki çaycıyı üzerine attı. Eşim de aynı çaycıyı doktorun üzerine attı" dedi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Savcı, atılı suçun vasfı ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile kuvvetli suç şüphesi dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilip eksikliklerin tamamlanmasını talep etti.

Mahkeme hakimi, delillerin büyük oranda toplanmış olması ve tutuklulukta geçirdiği süreyi de göz önünde bulundurarak sanığın tahliyesine karar verdi. Hakim, tanıkların dinlenmesi ve Seyhan Devlet Hastanesi'nden Dr. Can Cevher Gürler ile ilgili tüm belge ve raporların mahkemeye gönderilmesinin istenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.