Adana'da çiftçiler yağmuru önlüyor dedi: Dolusavar yasaklandı

Türkiye’nin tarım merkezlerinden Çukurova Bölgesi, iklim değişikliğinin etkilerini her geçen yıl daha fazla hissetmeye başladı. Bölgedeki düzensiz yağışlar ve azalan su kaynakları, çiftçilerin üretimini olumsuz etkiliyor.

Son dönemde Adana genelinde yağışların azalması üzerine üreticiler arasında, bu durumun “dolusavar” cihazlarından kaynaklandığı yönündeki şikayetler artınca, Adana Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bu cihazların kullanımı yasaklandı.

DOLUSAVARLAR ARTIK YASAK

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada çiftçilerin uzun süredir bu cihazlardan şikâyet ettiğini belirterek şunları söyledi:

Son yıllarda çiftçilerimiz, ‘dolusavar’ çalıştığında yağmur yağmıyor’ diye sık sık şikayet ediyordu. Bunun üzerine Valilik ve İl Tarım Müdürlüğü, cihazların kullanımını yasakladı. Ancak bunun hiçbir bilimsel dayanağı yok. Türkiye genelinde iklim değişikliği etkisini gösteriyor; yağmurlar bazen afet, bazen geçici hale geliyor.

Doğan, yasak kararının, cihazlara yönelik olumsuz algının önüne geçmek amacıyla alındığını da vurguladı.

"BİLİMSEL KANIT BULUNMUYOR"

Meteoroloji verilerinin güvenilir olduğunu hatırlatan Doğan, “dolusavar” cihazlarının hava olaylarını engellediğine dair bilimsel bir bulgu olmadığını söyledi:

Bu cihazlar kimseye zarar vermiyor ancak çiftçiler arasında panik oluşturduğu için Valiliğimiz geçici bir yasak getirdi. Meteoroloji uygulamaları sayesinde dolu, yağmur ya da fırtınayı yarım saat önceden zaten tespit edebiliyoruz. Kuraklık arttıkça suç bu cihazlara yüklendi. Sorun burada görülünce yasak kararı kaçınılmaz oldu.

Alınan karar kapsamında Adana genelinde ‘dolusavar’ cihazlarının kullanımı tamamen durduruldu.

Denetimlerin ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüleceği açıklandı.