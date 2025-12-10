Peugeot’dan yıl sonu fırsatı: Faiz yok, ek ödeme yok! İşte yeni fiyatlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Peugeot, yılın son ayında hem binek hem de hafif ticari araçlarda cazip finansman fırsatlarını devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre marka, Aralık ayı boyunca sıfır faizli kredi seçenekleri ve ödeme kolaylıkları ile hem bireysel hem de tüzel müşterilere önemli avantajlar sunuyor.

FAİZSİZ VE DÜŞÜK FAİZLİ İMKANLAR

Peugeot’nun fastback SUV tasarımına sahip 48V hibrit teknolojili 3008 modeli, tüzel müşterilere özel 700 bin TL’ye 6 ay vadeli, yüzde 0,49 faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor.

B-SUV segmentinin iddialı modeli Peugeot 2008 için ise farklı müşteri gruplarına özel fırsatlar bulunuyor:

Benzinli 2008 Allure: Bireysel müşterilere 200 bin TL – 12 ay – %0 faiz

Benzinli 2008 GT: Tüzel müşterilere 200 bin TL – 12 ay – %0 faiz

2008 Hybrid modelleri: Tüm versiyonlarda tüzel müşterilere 200 bin TL – 12 ay – %0 faiz

E-2008 elektrikli: Tüzel müşterilere 250 bin TL – 12 ay – %0,49 faiz

Markanın dikkat çeken bir diğer modeli Peugeot 408 için ise hem benzinli hem hibrit versiyonlarda farklı finansman seçenekleri sunuluyor:

408 Allure benzinli (bireysel): 250 bin TL – 6 ay – %0,49 faiz

408 Allure/GT benzinli + tüm hibritler (tüzel): 250 bin TL – 6 ay – %0 faiz

Elektrikli araç serisinde ise avantajlar devam ediyor:

E-308 (tüzel): 450 bin TL – 12 ay – %0,49 faiz

E-208 (bireysel): 350 bin TL – 12 ay – %0,49 faiz

5008 GT (tüzel): 1 milyon TL – 6 ay – %0,49 faiz

HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA ERTELEMELİ VE FAİZSİZ KREDİ FIRSATI

Peugeot, ticari araç segmentinde de Aralık ayına özel önemli kampanyalar hazırladı.

Rifter modeli için bireysel kullanıcılara hem manuel hem otomatik versiyonlarda dikkat çekici seçenekler sunuluyor:

Rifter Manuel Allure: 500 bin TL – 9 ay – %0 faiz veya 3 ay ertelemeli kredi

Rifter Otomatik Allure & GT: 700 bin TL – 9 ay – %0 faiz veya 3 ay ertelemeli kredi

Ayrıca Partner Van, Expert Traveller ve Expert Van modellerinde:

600 bin TL – 9 ay – %0 faiz veya 3 ay ertelemeli ticari kredi

Daha yüksek kapasite isteyenler için:

Boxer Van 3.5 Ton & Yeni Boxer Minibüs: 1 milyon TL – 6 ay – %0 faiz + 3 ay ertelemeli kredi

Tüm hafif ticari araç sahipleri, marka tarafından sunulan 3 ay erteleme imkanından yararlanabiliyor.