Peugeot’dan yıl sonu fırsatı: Faiz yok, ek ödeme yok! İşte yeni fiyatlar

- Peugeot, Aralık ayına özel otomobil almak isteyenlere cazip kredi ve ödeme planları sunuyor.
- Şirket, binek ve ticari araçlarda sıfır faizli kredi seçenekleri ile hem bireysel hem tüzel müşterilere finansman kolaylığı sağlıyor.
- Özellikle 3008, 2008 ve 408 gibi modellerde farklı müşteri gruplarına özel fırsatlar mevcut.
Peugeot, yılın son ayında hem binek hem de hafif ticari araçlarda cazip finansman fırsatlarını devreye aldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre marka, Aralık ayı boyunca sıfır faizli kredi seçenekleri ve ödeme kolaylıkları ile hem bireysel hem de tüzel müşterilere önemli avantajlar sunuyor.
FAİZSİZ VE DÜŞÜK FAİZLİ İMKANLAR
Peugeot’nun fastback SUV tasarımına sahip 48V hibrit teknolojili 3008 modeli, tüzel müşterilere özel 700 bin TL’ye 6 ay vadeli, yüzde 0,49 faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor.
B-SUV segmentinin iddialı modeli Peugeot 2008 için ise farklı müşteri gruplarına özel fırsatlar bulunuyor:
- Benzinli 2008 Allure: Bireysel müşterilere 200 bin TL – 12 ay – %0 faiz
- Benzinli 2008 GT: Tüzel müşterilere 200 bin TL – 12 ay – %0 faiz
- 2008 Hybrid modelleri: Tüm versiyonlarda tüzel müşterilere 200 bin TL – 12 ay – %0 faiz
- E-2008 elektrikli: Tüzel müşterilere 250 bin TL – 12 ay – %0,49 faiz
Markanın dikkat çeken bir diğer modeli Peugeot 408 için ise hem benzinli hem hibrit versiyonlarda farklı finansman seçenekleri sunuluyor:
- 408 Allure benzinli (bireysel): 250 bin TL – 6 ay – %0,49 faiz
- 408 Allure/GT benzinli + tüm hibritler (tüzel): 250 bin TL – 6 ay – %0 faiz
Elektrikli araç serisinde ise avantajlar devam ediyor:
- E-308 (tüzel): 450 bin TL – 12 ay – %0,49 faiz
- E-208 (bireysel): 350 bin TL – 12 ay – %0,49 faiz
- 5008 GT (tüzel): 1 milyon TL – 6 ay – %0,49 faiz
HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA ERTELEMELİ VE FAİZSİZ KREDİ FIRSATI
Peugeot, ticari araç segmentinde de Aralık ayına özel önemli kampanyalar hazırladı.
Rifter modeli için bireysel kullanıcılara hem manuel hem otomatik versiyonlarda dikkat çekici seçenekler sunuluyor:
- Rifter Manuel Allure: 500 bin TL – 9 ay – %0 faiz veya 3 ay ertelemeli kredi
- Rifter Otomatik Allure & GT: 700 bin TL – 9 ay – %0 faiz veya 3 ay ertelemeli kredi
Ayrıca Partner Van, Expert Traveller ve Expert Van modellerinde:
- 600 bin TL – 9 ay – %0 faiz veya 3 ay ertelemeli ticari kredi
Daha yüksek kapasite isteyenler için:
- Boxer Van 3.5 Ton & Yeni Boxer Minibüs: 1 milyon TL – 6 ay – %0 faiz + 3 ay ertelemeli kredi
Tüm hafif ticari araç sahipleri, marka tarafından sunulan 3 ay erteleme imkanından yararlanabiliyor.