Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda? Şifresiz izlenecek mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta karşılaşmaları devam ediyor.

Turnuvanın en güçlü şampiyonluk adayları arasında gösterilen Real Madrid ile Manchester City kozlarını paylaşacak.

Bu kritik karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbol tutkunları ise “Real Madrid – Manchester City maçı saat kaçta başlayacak?” ve “Hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor.

Karşılaşmanın yayın bilgileri ve muhtemel 11’ler hakkındaki tüm detaylar haberimizde…

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en merakla beklenen mücadelelerinden biri olan Real Madrid – Manchester City karşılaşması için heyecan dorukta.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği dev maç, iki dev kulübü 10 Aralık Çarşamba akşamı karşı karşıya getirecek.

Karşılaşma saat 23.00’te başlayacak ve futbol tutkunları müsabakayı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

MUHTEMEL 11’LER

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras, Garcia, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Gonzalez, Cherki, Reijnders, Foden, Doku, Haaland