Dev bankadan milyonlara müjde; 1.500 TL market desteği verilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aralık ayına girilmesiyle birlikte bankalar, yeni kampanyalarını duyurmaya başladı.

Garanti BBVA, ilk defa müşteri olanlara yönelik başlattığı Aralık ayı kampanyasıyla dikkat çekiyor.

1-31 Aralık tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil üzerinden müşteri olan ve Migros Sanal Market’ten harcama yapan kişilere toplamda 1.500 TL bonus fırsatı sunuyor.

Kampanyaya ait detaylar netleşti. Garanti BBVA Migros Sanal Market kampanyasından yararlanmak için bu adımları uygulayabilirsiniz:

1.500 TL BONUS HESAPLARA YATIRILACAK

Kampanya, 1–31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli.

Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirip “Müşteri Olmak İstiyorum” adımından ilerleyerek ilk kez Garanti BBVA müşterisi olan bireysel kullanıcılar kampanyaya katılabilir.

Kullanıcıların MGRS1500 promosyon kodunu uygulamadaki Profil ve Ayarlar - Promosyon Kodu Gir bölümüne girmesi gerekiyor.

Koşulları sağlayıp promosyon kodunu giren müşteriler, Migros Sanal Market’te 500 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 500 TL indirim koduna hak kazanacak.

Kampanyaya katılıp MGRS1500 kodunu girmiş müşteriler, ayrıca Money Bonus kredi kartı başvurusu yapıp onaylandığında, Migros Sanal Market (migros.com.tr veya Migros uygulaması) üzerinden 1.500 TL ve üzeri ilk alışverişleri sonrası 1.000 Money Bonus kazanacak.

Kazanılan bonuslar 15 Ocak – 15 Şubat 2026 tarihleri arasında kullanılabilecek.

Kampanya hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.