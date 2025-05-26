İHA
Sulama kanalında can pazarı..
Olayın adresi Adana.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen araç, Sarıhamzalı Mahallesi'nde sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ KURTARILDI
Cipten çıkan iki kişi, akıntı nedeniyle suda sürüklenmeye başladı. Kanala giren vatandaşların ulaştığı 2 kişi, kıyıya çıkarıldı.
Kurtarma çalışması bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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