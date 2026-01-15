Ocak 2026 zamlı YHT bilet fiyatları: İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, Sivas...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile seyahat eden vatandaşları ilgilendiren yeni bir fiyat düzenlemesi hayata geçirildi.

TCDD Taşımacılık AŞ, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere YHT bilet ücretlerini güncelledi.

Yapılan değişiklikle birlikte, yüksek hızlı tren seferlerinde bilet fiyatlarına ortalama yüzde 19,23 oranında artış uygulandı.

Yeni tarifenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya ve Sivas gibi birçok hatta yolculuk yapan vatandaşlar 2026 yılı YHT bilet fiyatlarını araştırmaya başladı.

YHT ZAMLI BİLET FİYATLARI 2026

İstanbul Çıkışlı Seferler

İstanbul – Ankara: 930 TL

İstanbul – Eskişehir: 600 TL

İstanbul – Konya: 1.355 TL

Ankara Çıkışlı Seferler

Ankara – İstanbul: 930 TL

Ankara – Eskişehir: 480 TL

Ankara – Konya: 430 TL

Ankara – Sivas: 940 TL

Eskişehir Çıkışlı Seferler

Eskişehir – İstanbul: 600 TL

Eskişehir – Ankara: 480 TL

Eskişehir – Sakarya: 565 TL

Eskişehir – Konya: 665 TL

Eskişehir – Sivas: 1.500 TL