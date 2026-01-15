Ocak 2026 zamlı YHT bilet fiyatları: İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, Sivas...

- TCDD, 2026 yılından itibaren yüksek hızlı tren biletlerine ortalama yüzde 19,23 oranında zam yaptı.
- Yeni fiyatlar İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya ve Sivas gibi şehirler arası seferlerde geçerli olacak.
- Bu güncelleme sonrası, bilet fiyatları İstanbul-Ankara için 930 TL, İstanbul-Konya için 1.355 TL olarak belirlendi.
Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile seyahat eden vatandaşları ilgilendiren yeni bir fiyat düzenlemesi hayata geçirildi.
TCDD Taşımacılık AŞ, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere YHT bilet ücretlerini güncelledi.
Yapılan değişiklikle birlikte, yüksek hızlı tren seferlerinde bilet fiyatlarına ortalama yüzde 19,23 oranında artış uygulandı.
Yeni tarifenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya ve Sivas gibi birçok hatta yolculuk yapan vatandaşlar 2026 yılı YHT bilet fiyatlarını araştırmaya başladı.
YHT ZAMLI BİLET FİYATLARI 2026
İstanbul Çıkışlı Seferler
İstanbul – Ankara: 930 TL
İstanbul – Eskişehir: 600 TL
İstanbul – Konya: 1.355 TL
Ankara Çıkışlı Seferler
Ankara – İstanbul: 930 TL
Ankara – Eskişehir: 480 TL
Ankara – Konya: 430 TL
Ankara – Sivas: 940 TL
Eskişehir Çıkışlı Seferler
Eskişehir – İstanbul: 600 TL
Eskişehir – Ankara: 480 TL
Eskişehir – Sakarya: 565 TL
Eskişehir – Konya: 665 TL
Eskişehir – Sivas: 1.500 TL