Meclis’ten geçti! Bunu yapana 200 bin TL ceza kesilecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören düzenlemenin görüşmeleri devam ederken, teklif kapsamında 10 madde daha kabul edildi.

Meclis’ten geçen maddelerle birlikte trafik ihlallerine uygulanan para cezaları artırıldı. Ehliyet ve araçlara yönelik yaptırımlar da daha caydırıcı hale getirildi.

Bazı ihlaller için uygulanacak idari para cezalarının 200 bin liraya kadar çıkıyor.

BUNU YAPANA 200 BİN TL CEZA

Sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullananlara 40 bin lira para cezası uygulanacak.

Daha ağır yaptırım ise ehliyeti geçici olarak ya da tedbiren geri alınmasına rağmen araç kullananlar ile sürücü belgesi iptal edildiği halde direksiyon başına geçenler için getirildi.

Bu kapsamdaki sürücülere 200 bin lira idari para cezası kesilecek.

Öte yandan, ehliyeti iptal edilmiş kişilere araç kullandıran araç sahipleri de araçların tescil plakası üzerinden 40 bin lira idari para cezası uygulanacak.