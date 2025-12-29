Adana’da çöp ve molozlardan mahalleli şikayetçi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sivil uçuşlara kapatılan Adana Havalimanı’nın bitişiğinde bulunan boş arazilerde biriken çöp ve molozlar çevrede tepkiye yol açtı. Gülbahçesi ve Yenidam mahallelerine yakın noktada, geri dönüşüm tesisi çevresi ile yol kenarlarına gelişi güzel dökülen atıklar nedeniyle bölgede çöp yığınları oluştu.

Uyarı levhalarına rağmen yapılan dökümler sonucu alanda evsel atıklar, plastik ve ambalaj çöpleri, inşaat molozları, beyaz eşya, cam şişeler, eski kıyafetler ve koltuk gibi çok sayıda atık türü dikkat çekiyor.

ATIKLAR YAKILIYOR, KOKU VE DUMAN YAYILIYOR

Mahalle sakinleri, çöplerin zaman zaman ateşe verildiğini ve bunun çevreye ciddi zarar verdiğini belirtti. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıkla birlikte kötü kokunun dayanılmaz hâle geldiği, duman nedeniyle de çevrede yaşam kalitesinin düştüğü ifade edildi.

Bölgedeki görüntü kirliliğinin yanı sıra, çevre ve insan sağlığı açısından risk oluştuğu vurgulandı.

"BURADA ZEHİRLENİYORUZ"

Bölgede esnaflık yapan Zeki Horoz, yaşanan duruma tepki göstererek, yıllardır aynı sorunla karşı karşıya olduklarını söyledi:

Burası artık molozdan çok çöp yığınına dönüştü. Doğma büyüme bu mahalledeyim. İnsanlar burada adeta zehirleniyor. Defalarca şikâyet ettik, gelip bir kez temizlik yapıp gidiyorlar. Sonra yine aynı manzara. Sabah saatlerinden itibaren dışarı çıkamaz hâle geldik.

Horoz, çöp dökümünde yalnızca vatandaşların değil, zaman zaman belediyeye ait araçların da rol aldığını öne sürerek, yetkililere ulaşmakta güçlük çektiklerini dile getirdi.

"KORKUDAN GECELERİ UYUYAMIYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Doğan ise kötü koku nedeniyle pencerelerini açamadıklarını belirtti. Doğan, “Yaklaşık iki yıldır burası tamamen çöplük hâline geldi. Özellikle sıcak havalarda koku dayanılmaz oluyor. Geceleri uyuyamıyoruz. Sürekli yakma yapılıyor, her yer duman altında kalıyor” diye konuştu.

Doğan, bölgeye buzdolabından koltuğa, inşaat atıklarından hayvansal atıklara kadar her türlü çöpün döküldüğünü söyleyerek, ailecek mağdur olduklarını ifade etti.

Çevrede yaşayan vatandaşlar, atık dökümlerinin engellenmesi, denetimlerin artırılması ve alanın düzenli olarak temizlenmesi için yetkililerden kalıcı önlem alınmasını talep ediyor.