Siirt’te mahsur kalan diyaliz hastası tahliye edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde meydana geldi. Yoğun kış koşulları nedeniyle köy yolunun kapanması sonucu diyaliz tedavisi gören bir hasta evinde mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti.

UMKE'DEN KOORDİNELİ KURTARMA

Siirt Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen köye ulaşarak hastaya müdahale etti. Güvenli şekilde tahliye edilen hasta, UMKE ekiplerince 112 Acil Sağlık görevlilerine teslim edildi.

HASTANEYE ESVK EDİLDİ

Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan hasta, tedavisinin sürdürülmesi için ambulansla hastaneye sevk edildi.

Hastanın yakınları, zorlu şartlara rağmen hızlı ve özverili bir çalışma yürüten UMKE ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.