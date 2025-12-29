Karadeniz’de fırtına dehşeti: Dalgalar kayalıkları aştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bartın’ın Amasra ve Kurucaşile ilçeleri ile Bozköy, İnkumu, Çakraz ve Mugada sahillerinde etkili olan şiddetli fırtına, denizde ve karada zor anlar yaşattı. Saatte 90 kilometre hıza ulaşan rüzgârın etkisiyle dalga boyları 5 metreyi aşarken, kayalıklara çarpan dalgaların yüksekliği zaman zaman 10 metreye kadar ulaştı.

Karadeniz’in kabaran suları ve köpüren dalgaları, kıyı şeridinde tsunamiyi andıran görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

İSKELELER VE SAHİL YAPILARI ZARAR GÖRDÜ

Azgın dalgalar, sahil kesimindeki işletmelerle birlikte iskele, gözetleme kulesi ve plaj kabinlerinde ciddi hasara yol açtı. Özellikle Bozköy sahilinde ahşap iskelelerin dalgalarla birlikte sürüklendiği, bazı yapıların ise tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.

DEVRİLEN KUILEYİ 6 KİŞİ KARAYA ÇEKTİ

Bozköy’de dalgaların etkisiyle devrilen ahşap cankurtaran kulesi, işletme çalışanları ve vatandaşların yardımıyla güçlükle karaya taşındı. Toprak altındaki su nakil hatları ve plaj kabinleri de fırtınadan zarar gördü. Devrilen kuleyi 6 kişinin büyük uğraşla sürükleyebildiği belirtildi.

Plaj işletmecisi Serdar Dereli, yaşanan zarara dikkat çekerek, “Dev dalgalar sahilde büyük tahribat oluşturdu. Yeni sezon öncesi tüm bakım ve onarımları baştan yapmak zorundayız. En büyük tesellimiz can kaybı yaşanmaması” dedi.

AMASRA'DA OTOPARK SULAR ALTINDA

Amasra ilçesinde fırtına nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken, Küçük Liman mevkiindeki belediyeye ait park ve otopark alanı dalgalarla suyla doldu. Metrelerce yükseklikteki kayalara çarpan dalgalar, sahil boyunca etkisini gösterdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Olası tehlikelere karşı sahil kesimine polis bariyerleri ve şeritler çekilerek vatandaşların denize yaklaşması engellendi. Zabıta ekipleri de bölgede devriye gezerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.