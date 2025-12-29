Abone ol: Google News

Bolu’da kar engeline takılan ambulansın zorlu mücadelesi

Bolu’da üç gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, sağlık ekiplerine de zor anlar yaşattı. Kent merkezinde karla kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çeken ambulansın mücadelesi kameralara yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 29.12.2025 20:10
  • Bolu'da üç gündür devam eden yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
  • Sağlık ekipleri, özellikle şehir merkezinde kar kalınlığının artması nedeniyle zorluklar yaşadı.
  • İzzet Baysal Caddesi'nde bir ambulans, kar kaplı yolda patinaj yaparak hareket etmekte güçlük çekti ancak ani manevra ile görevine devam edebildi.

Bolu’da günlerdir etkisini artırarak sürdüren yoğun kar yağışı, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiliyor. Şehir merkezinde kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaşması nedeniyle özellikle ana arterlerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

AMBULANS, İZZET BAYSAL CADDESİ'NDE ZORLANDI

Akşam saatlerinde Bolu’nun en işlek noktalarından biri olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde seyir halindeki 112 Acil Sağlık ambulansı, karla kaplı zeminde ilerlemekte zorlandı. Lastiklerin patinaj yapması nedeniyle ambulans bir süre yoluna devam edemedi.

GERİ MANEVRA İLE KURTULDU

Dakikalarca bulunduğu noktadan çıkmaya çalışan ambulans sürücüsü, aracı hareket ettirebilmek için geri manevra yaparak hız kazanmaya çalıştı. Yapılan ani manevranın ardından ivme kazanan ambulans, karla kaplı yoldan güçlükle çıkarak görevine devam etti.

