Bolu’da kar engeline takılan ambulansın zorlu mücadelesi

Bolu’da günlerdir etkisini artırarak sürdüren yoğun kar yağışı, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiliyor. Şehir merkezinde kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaşması nedeniyle özellikle ana arterlerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

AMBULANS, İZZET BAYSAL CADDESİ'NDE ZORLANDI

Akşam saatlerinde Bolu’nun en işlek noktalarından biri olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde seyir halindeki 112 Acil Sağlık ambulansı, karla kaplı zeminde ilerlemekte zorlandı. Lastiklerin patinaj yapması nedeniyle ambulans bir süre yoluna devam edemedi.

GERİ MANEVRA İLE KURTULDU

Dakikalarca bulunduğu noktadan çıkmaya çalışan ambulans sürücüsü, aracı hareket ettirebilmek için geri manevra yaparak hız kazanmaya çalıştı. Yapılan ani manevranın ardından ivme kazanan ambulans, karla kaplı yoldan güçlükle çıkarak görevine devam etti.