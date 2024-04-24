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Adana'da evden kaçan pitbull dehşet saçtı: 3 yaralı

Adana'da evden kaçan pitbull dehşet saçtı: 3 yaralı Adana'da evden kaçan pitbull cinsi köpek kendisini almaya gelen sahibini, onun annesini ve ağabeyinin ayağına saldırıp yaraladı. Yaralı aile hastaneye kaldırıldı.