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Adana'da EYP ve silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'da EYP ve silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı Adana'da bir kişinin el yapımı patlayıcı (EYP) ve tabancalı saldırısına uğrayan Adem Şiş, ağır yaralandı.. Emniyet, kaçan saldırganı arıyor..