DHA
Dehşet veren olayın adresi Adana.
4 Eylül gecesi merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kişi, sokakta arkadaşlarıyla sohbet eden Adem Şiş'e tabancayla ateş ettikten sonra üzerine EYP attı.
AĞIR YARALANDI
Yakınına düşüp, infilak eden EYP'den etrafa saçılan parçaların başına isabet ettiği Şiş, ağır yaralandı.
Saldırgan olay yerinden kaçarken, Şiş ise hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Şiş'in Hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi.
KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR
Öte yandan olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganı yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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