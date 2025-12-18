Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 personel alımı: Başvurular ne zaman, şartları neler?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, kadrosunu güçlendirmek amacıyla 250 müfettiş yardımcısı alımı yapacağını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre alımlar, farklı fakülte mezunlarını kapsayacak şekilde planlandı.

Açıklanan kontenjan dağılımına göre, alınacak adayların 200’ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden, 50’si ise mühendislik fakültelerinden mezun olanlar arasından seçilecek.

Peki, başvurular ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler?

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde yapılacak 250 personel alımına ilişkin başvuru ve sınav sürecinin ayrıntılarını paylaştı. Buna göre adaylar, başvurularını 9–18 Mart 2026 tarihleri arasında Bakanlığın resmî internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek.

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Alım sürecinde uygulanacak giriş sınavının yazılı aşaması, adayların mezun oldukları fakültelere göre farklı usullerle düzenlenecek. Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun adaylar için sınav 11 ve 12 Nisan 2026 tarihlerinde klasik usulde yapılacak. Mühendislik fakültesi mezunları ise 11 Nisan 2026 tarihinde test usulü sınava girecek. Tüm sınavlar Ankara’da gerçekleştirilecek.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, bir sonraki aşama olan sözlü sınava çağrılacak. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınavın yapılacağı yer ve saat bilgileri, sınav tarihinden en az 10 gün önce Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinden duyurulacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

- Yazılı sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

(01.01.1991 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.)

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

- En az dört yıllık yükseköğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

- Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’na katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.

- Başvuruyu, https://www.hmb.gov.tr elektronik adresinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan giriş sınavı duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.

- ÖSYM tarafından 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri için KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 1000 (bin) aday arasında bulunmak. Adayların puanlarının virgülden sonraki iki basamağı dikkate alındığında son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

ÖSYM tarafından 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın; endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği bölümü mezunları için KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 250 (iki yüz elli) aday arasında bulunmak. Adayların puanlarının virgülden sonraki iki basamağı dikkate alındığında son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak.

- Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunmak.

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen şartları taşımayan veya bu durumu

sonradan tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.