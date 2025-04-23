Adana’da feci kaza: Genç baba öldü, eşi ve oğlu yaralandı

İHA

Adana’da Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi’nde, Yakup Kaya (22) yönetimindeki motosiklet, üzerinde eşi Güllü Kaya (21) ve çiftin oğulları Muhammed Ayaz Kaya (2) ile birlikte seyir halindeyken kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

SÜRÜCÜ MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen suya girerek aileyi sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan aile, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Yakup Kaya kurtarılamadı.

ANNE VE OĞLUNUN DURUMU İYİ

Güllü Kaya ve Muhammed Ayaz’ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.