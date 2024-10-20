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İHA

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali düzenlendi.

Bu sene Merkez Park'ta 8.'si düzenlenen festivale yoğun talep vardı.

Vatandaşların kebapçıların önünde oluşturduğu metrelerce kuyruk dron ile görüntülenirken, Adana kebapların dumanları ise adeta gökyüzünü kapladı.

EN YOĞUN İLGİ ADANA KEBABA OLDU

Festival alanına Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelenler, Adana lezzetlerini tadarken, çeşitli etkinliklerde de eğlenceli vakit geçirdi.

Festivalde en yoğun ilgiyse her zaman olduğu gibi Adana kebaba gösterildi.

DUMANLAR ADETA GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Vatandaşlar kebapçıların önünde uzun kuyruklar oluştururken, Adana kebapların pişirildiği mangallardan çıkan dumanlar ise adeta gökyüzünü kapladı.

Ayrıca kebapçılar önünde oluşan yaklaşık 100 metre kuyruk, dron ile de görüntülendi.

Festival, hem esnafı hem de vatandaşları mutlu etti.

"HAVALİMANIMIZIN BURADAN GİTMESİNİN NEDENİ KEBAP DUMANIMIZMIŞ"

Festival kapsamında açıklamalarda bulunan Yaşar Aydın, herkesin mutlu olduğunu belirterek, şu sözleri sarf etti:

Dumana gel, dumana diyoruz. İzdiham var. Kuyruk 100 metreyi geçti. 500 metreye doğru gidiyor. Havayı duman kapladı. Havalimanımızın buradan gitmesinin nedeni kebap dumanımızmış.



Festival almış başını gidiyor. Herkes mutlu, bizler mutluyuz. Adana kebabına doyulmaz. Sadece o öğünlük doyarsın. Adana kebabı sabah kahvaltıda, akşam yatarken dahi yersin. Festival alanı çok güzel. Herkes yemek yediğinde mutlu oluyor.

Öte yandan, Hatay'dan festivale gelen Mehmet Hanbay ve Hülya Hanbay çifti festivali çok beğendiklerini, kebap için de bir süre kuyrukta beklediklerini söyledi.

"KENBAP İÇİN SIRA BEKLEDİK AMA DEĞDİ"

Ankara'dan festivale gelip kebap yiyen Ali Carti ise, “Festivali çok güzel buldum. Zaten yemeğin olduğu her şey çok güzeldir. Çok beğendik. Kebap için sıra bekledik ama değdi” ifadelerinde bulundu.

Öte yandan, festival akşam 22.00'da son bulacak.