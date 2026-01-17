Tunceli'de AFAD ekipleri kar altında 4 saat yürüyerek aileye ulaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Aslandoğmuş köyünde etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı durma noktasına getirdi.

YOĞUN KAR NEDENİYLE YÜRÜYÜŞ 4 SAAT SÜRDÜ

Köyde yaşayan, bir çocuklu ailenin yardım talebi üzerine 4 kişilik AFAD ekibi bölgeye sevk edildi. Kar savar aracıyla yol açma çalışması gerçekleştiren ekipler, araçların ilerleyemediği noktadan itibaren yaklaşık 1,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek kat etti.

Yoğun kar örtüsü ve zorlu arazi şartları nedeniyle yürüyüş yaklaşık 4 saat sürdü. Uzun süren yürüyüşün ardından aileye ulaşan ekipler, yaptıkları kontrollerde ailenin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirledi.

ÇATIDAKİ KAR KÜTLELERİ TEMİZLENDİ

Ailenin, evlerinin çatısında biriken kar kütlelerinden endişe ederek AFAD'a başvurduğu öğrenildi. Ekipler tarafından çatı temizliği yapılırken, evin ulaşım yolu da kardan arındırıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından AFAD ekipleri güvenli şekilde bölgeden ayrıldı.