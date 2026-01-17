Abone ol: Google News

Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 04:59
Ankara’da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu
  • Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.
  • Şehrin bazı bölgeleri karla kaplanırken, belediye ekipleri yolların açık kalması için çalıştı.
  • Tahminlere göre, pazar günü de kar yağışı devam edecek.

Ankara’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı.

KAR YAĞIŞI KENTİ BEYAZA BÜRÜDÜ

Kar yağışı kent genelinde etkili olurken şehrin bazı noktaları beyaz örtü ile kaplandı.

Belediye ekipleri kar yağışı ile birlikte yolların kapanmaması için çalışmalarına devam etti.

Hava tahminlerine göre Ankara’da pazar günü de kar yağışı devam edecek. 

