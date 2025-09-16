Adana'da inşaatta çalışan işçiler 10'uncu katta halay çekti

Gülümseten anlar Adana'da yaşandı..
Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde bir inşaatın 10'uncu katında çalışan işçiler, otomobilden gelen müzik sesini duyunca kendini tutamadı.
HALAY ÇEKTİLER
Bir işçi, önce elindeki kerpetenle birlikte dans etmeye başladı.
Yerden metrelerce yükseklikte müziğin ritmine kapılan işçiye diğer arkadaşları da katılarak halay çekmeye başladı.
O ANLAR KAMERADA
İşçilerin tehlikeli oyunu, cep telefonu ile çevredeki vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.
İşçiler halayın ardından işlerine devam etti.