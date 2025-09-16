Abone ol: Google News

Adana'da inşaatta çalışan işçiler 10'uncu katta halay çekti

Sarıçam ilçesinde bir inşaatın 10'uncu katında çalışan işçiler, otomobilden gelen müzik sesiyle birlikte oldukları yerde halay çekmeye başladı.

Yayınlama Tarihi: 16.09.2025 17:58

Gülümseten anlar Adana'da yaşandı..

Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde bir inşaatın 10'uncu katında çalışan işçiler, otomobilden gelen müzik sesini duyunca kendini tutamadı.

HALAY ÇEKTİLER

Bir işçi, önce elindeki kerpetenle birlikte dans etmeye başladı.

Yerden metrelerce yükseklikte müziğin ritmine kapılan işçiye diğer arkadaşları da katılarak halay çekmeye başladı.

O ANLAR KAMERADA

İşçilerin tehlikeli oyunu, cep telefonu ile çevredeki vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.

İşçiler halayın ardından işlerine devam etti.

