Adana'da motosiklet çalan şüpheliler yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde otoparka gelen şüpheliler, park halindeki bir motosikleti gözlerine kestirdikten sonra düz kontak yaparak çalıştırıp, motosikleti çaldı.

Bu anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine hırsızları yakalamak için harekete geçti.

KAMERA KAYITLARI ŞÜPHELİLERİ ELE VERDİ

Polisler 30 farklı güvenlik kamerasından 420 saatlik görüntü izlemesi sonucu hırsızların 19 yaşındaki H.A. ve 17 yaşındaki A.U. olduğunu tespit etti.

A.U. otoparktan çaldığı motosiklet ile ayrılırken H.A. ise yaya olarak kaçıp kayıplara karıştı.

Ardından şüpheliler sokakta buluştu.

ÇALINTI MOTOSİKLETLE GEZERKEN YAKALANDILAR

Tespitler üzerine polis, şüphelilerin izini Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'ne kadar sürdü.

Mahallede çalışma yapan polis, H.A. ve A.U.'yu çalıntı motosiklet ile gezdikleri sırada kıskıvrak yakaladı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

A.U. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. H.A.'nın ise emniyetteki sorgusunda, "Motosikleti gezmek için aldık. Sahibine geri verecektik." dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.