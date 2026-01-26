İstanbul'da trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da Ümraniye İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 NOD 424 plakalı Fiat marka araç ile 34 WIE 34 plakalı BMW marka araç kafa kafaya çarpıştı.

2 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza haberini alarak olay yerine gelen kazazede yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri kalabalığı sakinleştirmekte güçlük çekerken, kaza nedeniyle Küçüksu Caddesi’nde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.