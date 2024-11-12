Adana’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

İHA
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda, Hasan Yasin'in (58) kullandığı 01 AHH 758 plakalı motosiklet ile Mahmut Ç. idaresindeki 01 AYV 149 plakalı otomobil çarpıştı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Yasin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından Hasan Yasin’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Mahmut Ç. ise gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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