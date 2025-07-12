Adana'da şaşırtan evlilik teklifi: En mutlu günleri karakolda bitti

29 yaşındaki Şakir Karakaya, 26 yaşındaki sevgilisi Nazlı Gümüş'e evlilik teklifi etmek için iş arkadaşlarıyla birlikte Adana merkez Çukurova ilçesinde bir mesire alanında organizasyon düzenledi.

GIDA BOYALI "VURULMA" SONRASI YÜZÜKLE SÜRPRİZ TEKLİF

Çift, iş arkadaşlarıyla birlikte mesire alanına gittikleri sırada Şakir Karakaya'nın yanına motosikletli bir şahıs yanaştı ve ikili arasında arbede yaşandı.

Bu sırada otomobilin arkasına geçen ikiliden Şakir Karakaya, silahla vurulmuş gibi yapıp üzerini gıda boyası döktü.

Sürpriz gereği yere yığılan Karakaya'nın yardımına, kız arkadaşı Nazlı Gümüş koştu. Panik halindeki Gümüş'e, Karakaya cebinden çıkardığı yüzük ile evlilik teklifi etti.

Hayrete düşen Gümüş ise teklifi kabul etti.

ÇEVREDEKİLER POLİS ÇAĞIRDI

Ancak bu sırada patlayan torpili çevredeki vatandaşlar silah sanarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler çifti ve arkadaşlarını karakola götürdü. Karakolda ifadeleri alınan çift, daha sonra serbest bırakıldı.

"İFADE VERİP ÇIKTIK"

Gazetecilere konuşan Şakir Karakaya, sevgilisinin yıllardır adrenalin dolu bir evlilik teklifi istediğini anlatarak şöyle dedi:

"Nazlı benim 14 yıllık sevgilim, çocukluk aşkım. Çocukluktan beri romantik bir evlilik teklifi istemedi. Adrenalin olsun, korku olsun istedi. Ben de böyle bir plan düşündüm. Çok güzel oldu, teklife evet aldık. Arkadaşlarımla beraber kavga ediyormuşum, vuruluyormuşum gibi gösterip kendimi yere attım. Silah sesi gibi gelmesini istedik, torpil kullandık. Arabanın arkasında yapıp yere yattık. Kan içinde gıda boyası kullandık. Çevredeki insanlar gerçek sandı. O kadar iyi oynadık ki herhalde gerçek sanıp şikayet ettiler. Polisler de gelip şikayet üzerine bizi karakola götürdüklerini söylediler. İfade verip çıktık"

"İYİ Kİ EVET"

Nazlı Gümüş ise evlilik teklifinin hayallerindeki gibi olduğunu belirterek, "Yaşadığımız kötü bir durumdu ama hep hayalim olan bir evlilik teklifi aldım. Çok mutluyum. İyi ki evet" dedi.