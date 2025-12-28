Antalya'ya kış gelmedi: Vatandaşlar denizin tadını çıkardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aralık ayının son haftasında Türkiye'de birçok ilde yoğun kar yağışı ve sert kış şartları etkisini gösterirken Antalya, adeta yazdan kalma bir günü yaşıyor.

Kentte yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı Sahili'nde denize girmenin keyfini çıkardı.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI 20 DERECE

Dün itibariyle kentte etkisini göstermeye başlayan soğuk havaya hava sıcaklığının öğlen saatlerinde 9 derece dolaylarında seyrettiği turizmin başkenti Antalya'da, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak ölçüldü.

KONYAALTI SAHİLİNE AKIN ETTİLER

Konyaaltı Sahili'nden 1 saat mesafedeki Saklıkent ve Antalya'nın batısında yer alan Konya'ya bağlanan Alacabel'de kar yağışı etkili olurken, şehir merkezinde ise güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

"SAKLIKENT'TE KAR VARKEN BURADA DENİZE GİRİYORUZ"

Hafta sonu olması nedeniyle soğuk havaya rağmen güneşi fırsat bilerek Konyaaltı Sahili'ni dolduran bazı vatandaşlar denize girerken, kimileri ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

Konyaaltı Sahili'nde denize giren vatandaşlardan Nazmi Üstündağ, denizin havadan daha sıcak olduğunu belirterek, "Saklıkent'te kar varken burada denize giriyoruz. Su güzel ama dışarıda esinti biraz üşütebiliyor. Ama deniz gayet güzel, tertemiz. Yaz kış her hafta sonu denize giriyorum, hiç şaşmaz. Doğuda kar, Saklıkent'te kar, burada deniz. Yüzmeye devam." dedi.