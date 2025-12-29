Bursa'da zerine şifonyer devrilen çocuk hastaneye kaldırıldı

- Bursa İnegöl'de 3 yaşındaki Hatice Nur T., üzerine şifonyer devrilmesi sonucu ağır yaralandı.
- Çocuk, ailesi tarafından önce İnegöl Devlet Hastanesi'ne, ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
- Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'da İnegöl ilçesinde saat 22.00 sıralarında Cuma mahallesi Şerif Ağa çıkmazında bulunan bir evde 3 yaşındaki Hatice Nur T. Oynadığı sırada tırmandığı şifonyer üzerine devrildi.
KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
Çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı ilk tedavinin ardından Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.