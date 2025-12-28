Erciyes, kayakseverlerin akınına uğradı

- Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı.
- Pistlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı ve kar yağışının süreceği bildirildi.
- Kayakseverler, kayak ve snowboard yaparak kışın keyfini çıkardı.
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu binlerce turist ağırladı.
Yerli ve yabancı turistler, pistlerde yoğunluk oluştururken Tekir, Develi, Hacılar ve Hisarcık kapılardaki tesislerde kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkardı.
KAR KALINLIĞI 50 SANTİMETREYİ BULDU
Öte yandan iki gündür devam eden kar yağışıyla pistlerde kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreyi buldu.
KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bölgede kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenildi.