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Adana'da sazlıklar arasında bir kişi ölü bulundu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde dere yatağında sazlıklar arasında bir kişi ölü olarak bulundu.

İHA İHA
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde Esentepe Mahallesi sınırlarında bir dere yatağında, akşam saatlerinde balık tutmak için bölgeye gelenler, sazlıklar arasında suda bir kişinin hareketsiz yattığını fark ederek 112 Acil Komuta Merkezi'ne haber verdi.

SAZLIK ALANDA BULUNAN CESET ADLİ TIP’A GÖNDERİLDİ

Merkez bölgeye polis,sağlık ve itfaiye ekiplerini sevk etti. Sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirlerken, olay yeri inceleme ekipleri de sahaa çalışma yaptı.

Arından ceset ekipler tarafından sazlık alandan çıkaırılarak cenaze aracıyla otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yapılan ilk incelemede ölen şahsın 35 yaşındaki İbrahim Halil S. olduğu, herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı belirledi. Şahsın ölüm nedeninin otopsiden sonra belli olması bekleniyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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